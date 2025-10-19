Louis Tomlinson: Trauer um Liam Payne lässt ihn nicht los

Er selbst hätte sich nicht unbedingt vorstellen können, in diesen Situationen in Paynes Position zu sein. «Da [wäre] ein Gefühl der Unterlegenheit gewesen, weil man der Gast ist. Aber bei jeder Gelegenheit, die sich Liam bot, war er immer für mich da», so Tomlinson. Auch wenn es ihm schwergefallen sei, habe sich Payne nicht davon abhalten lassen, zu erscheinen. «Diese Momente zeugen wirklich davon, was für ein Mensch er war», sagte Tomlinson.