Louis Tomlinson und Zayn Malik: Gemeinsame Netflix-Doku geplant

Um was soll es in der Doku gehen?

Das genaue Thema der Doku–Serie ist bisher noch nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass Tomlinson und Malik darin über den Tod ihres Band–Kollegen Liam Payne (1993–2024), der im vergangenen Jahr nach einem Sturz von einem Balkon starb, sowie über ihr eigenes Leben und ihre Karriere sprechen.