Louis und Charlotte: Wie feiern die Royal-Kids ihre Geburtstage?

Bei Prinz William (41) und Herzogin Kate (42) stehen wichtige Feierlichkeiten an. Ihr jüngster Sohn Prinz Louis wird am 23. April sechs Jahre alt, am 29. April steht der 13. Hochzeitstag des Thronfolgers und seiner Ehefrau an, am 2. Mai folgt dann der neunte Geburtstag von Prinzessin Charlotte. Für die Ehrentage ihrer drei Kinder – ihr ältester Sohn Prinz George wird im Juli elf Jahre alt – soll Kate besondere Traditionen etabliert haben.