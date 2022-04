Louis van Gaal ist an Prostatakrebs erkrankt

Die Erkrankung werde ihn aber nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen. Er habe eine grosse Willenskraft und mit den Profis arbeiten zu dürfen, sei ein Geschenk für ihn im hohen Alter. Die Erkrankung sei nun ein Teil seines Lebens. «Ich habe in meinem Leben so viele Prüfungen bestehen müssen, Krankheit und Tod, ich bin wahrscheinlich durch all diese Erfahrungen als Mensch reicher geworden.»