«Love Hunter»: Twenty4Tim zeigt seine Datingshow ab Sonntag

Dazu teilte der 25–Jährige einen Trailer zu seiner Show «Love Hunter», die demnach ab 15. Februar auf Joyn und ab 25. Februar auf Youtube zu sehen ist. In der Sendung werden zwölf Männer und Frauen um die Liebe von Twenty4Tim kämpfen, heisst es in dem Clip. Unter den Teilnehmenden meinen es aber offenbar nicht alle ernst. «Unter euch sind Faker, die bereits in einer Beziehung sind», erklärt der Protagonist in dem Trailer. «Viele Emotionen, viel Streit, viel Drama», verspricht der Einspieler ausserdem.