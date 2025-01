«Love is Blind: Germany» bekommt eine zweite Staffel

«Love is Blind: Germany» mit den Moderatoren Steffi Brungs (36) und Chris Wackert (35) startete am 3. Januar 2025 bei Netflix. Die US–amerikanische Vorlage geht in Kürze bereits in ihre achte Staffel. Mit der neuen Season von «Love is Blind» geht es pünktlich zum Valentinstag im Februar weiter.