«Love is Blind: Germany»: Kommt eine zweite Staffel?

Kann Liebe wirklich blind sein? Diesem Experiment stellten sich nun auch erstmals deutsche Singles in der beliebten Netflix–Show. «Love is Blind: Germany» hat in den vergangenen Wochen Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern gefesselt. Am Sonntag (19. Januar) ging die erste Staffel der deutschen Ausgabe der international bereits erfolgreichen Show mit der Reunion–Folge zu Ende. Jetzt fragen sich viele: Wird es eine zweite Staffel geben?