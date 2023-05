Nach dem Ende der vierten Staffel der US-amerikanischen Netflix-Serie «Love is Blind» im April plant der Streamingdienst weiteren Dating-Stoff. In einer Pressemitteilung kündigt Netflix eine deutsche Variante an, für die aktuell 30 Singles gesucht werden. Der Ausstrahlungstermin von «Love is Blind: Germany» ist für Sommer 2024 geplant.