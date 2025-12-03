«Love is Blind: Germany»: Staffel zwei kommt schon Anfang Januar

Haben sich zwei Kandidaten gefunden, verloben sie sich noch in den Pods und sehen sich erst anschliessend das erste Mal. Weitere Stationen der Paare sind dann ein Urlaub, die erste gemeinsame Wohnung, das Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde und schliesslich, nach wenigen Wochen, die Hochzeit. Nicht immer reicht es allerdings für ein Happy End: Bei «Love is Blind: Germany» haben sich im Finale der ersten Staffel nur Alina und Ilias das Jawort gegeben.