Die Netflix-Datingshow «Liebe macht blind» (im Original: «Love is Blind») kehrt bald zurück. Der Streamingdienst kündigte an, dass Staffel vier am Freitag, den 24. März starten wird, wobei immer wöchentlich freitags neue Folgen erscheinen sollen. Die neue Staffel besteht laut «Variety» aus zwölf Folgen, die finale Episode soll ab 14. April abrufbar sein. Zudem soll sich die Staffel nach Atlanta, Chicago und Dallas dieses Mal in Seattle abspielen.