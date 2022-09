«Love is King»: Darum geht es in der neuen Datingshow mit Olivia Jones

Verlieben wie Prinzen und Prinzessinnen im Märchen? Diesen Fantasietraum möchte Dragqueen Olivia Jones (52) Singles in «Love is King» ermöglichen. Die ungewöhnliche Datingshow startet am 8. September beim Streaminganbieter Joyn. Die erste Folge ist kostenfrei abrufbar, alle weiteren Folgen sind immer donnerstags bei Joyn Plus+ zu finden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer auf ProSieben in den Genuss der Sendung kommen. Was hat es mit dem neuen Format auf sich?