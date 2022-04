«Love Island»: Jennifer und Nico gewinnen die siebte Staffel

Gemeinsame Zukunftspläne

«Die Liebe gewinnt immer», zögerte sie jedoch keine Sekunde und beteuerte sogar: «Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen.» In der Tat malen sich die beiden offenbar schon emsig eine gemeinsame Zukunft aus. «Ich fliege direkt mit ihr zurück, so dass wir ein paar Tage ungestört für uns haben und das Wochenende danach sehen wir uns auch direkt», so Nico.