«Love Island»-Moderatorin Sylvie Meis: Das schätzt sie an ihrem Single-Leben

Wie kann man Sie überzeugen?

Meis: Man(n) muss mich wirklich catchen. Ich bin sehr impulsiv, das ist eben mein Charakter. Ich kann jemanden plötzlich ganz toll finden, aber es kann auch ganz schnell wieder weg sein. Es wird nicht einfacher, aber ich versuche, es ruhiger angehen zu lassen als früher. Und was Dates anbelangt, die müssen in privater Atmosphäre und am besten in einer Traumkulisse stattfinden. Bisher hatte ich immer Glück, was da so für mich organisiert wurde, Horror–Dates hatte ich bisher noch keine (lacht).