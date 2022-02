«Love Island»: Neue Staffel mit Sylvie Meis startet im März

Am 21. März startet die neue Staffel von «Love Island - Heisse Flirts & wahre Liebe» bei RTLzwei. Drei Wochen lang flirten Singles dann in einer Luxus-Villa auf der Insel Teneriffa, gehen auf Dates, bewältigen Challenges und vielleicht finden sie ja auch wirklich die Liebe ihres Lebens. Sylvie Meis (43) ist erneut als Moderatorin mit an Bord und wird auch durch die siebte Staffel führen.