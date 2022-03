«Love Island»: Sind die Gewinner-Couples noch zusammen?

Melina Hoch und Tim Kühnel

Ihre Liebe im TV war ein Auf und Ab: Letztlich gewannen Melina Hoch und Tim Kühnel (25) die vierte Staffel des Kuppelformats, das sie Ende September 2020 als Paar verliessen. Im Dezember des selben Jahres gaben beide ihre Trennung unter Tränen in einem Instagram-Video bekannt. «Es gab einfach ein paar Differenzen, die wir jetzt in den letzten Wochen nicht entdeckt haben, aber die einfach etwas stärker geworden sind. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns trennen werden,» erklärte Kühnel darin. Beide sammeln weiter TV-Erfahrung: Tim Kühnel hatte einen kurzen Auftritt bei «Kampf der Realitystars», Melina Hoch suchte bei «Are You The One - Reality Stars in Love» ihr Perfect Match. Aus der vierten «Love Island»-Staffel schien lange Zeit ein Paar mehr Glück in der Liebe zu haben: Anna Iffländer und Marc Zimmermann galten als Traumpaar der Staffel und wurden Zweite. Nach Ausstrahlung teilten sie verliebte Schnappschüsse auf Instagram, kürzlich gab Zimmermann die Trennung bekannt.