«Love Island»: So kam das Finale bei den Zuschauern an

22 Singles haben sich 2023 auf die Suche nach der grossen Liebe gemacht, sechs von ihnen standen am Ende im Finale: Jenny und Luca wurden am Montagabend zum Sieger–Couple der achten «Love Island»–Staffel gekürt. Mit 53 Prozent aus dem Zuschauervoting setzten sie sich gegen Evi und Leandro (dritter Platz) und Laura und Leon (zweiter Platz) durch und nahmen 50.000 Euro gemeinsam mit nach Hause. Wie kam die Finalshow mit dem Moderations–Duo Sylvie Meis (45) und Oli.P (45) bei den Zuschauern an?