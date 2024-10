«Love Island VIP»: Diese Ex-Paare sind dabei

«Love Island»–Wiedersehen

Danilo Cristilli (27) war in der dritten Staffel von «Love Island» mit von der Partie. Dort sorgte er mit einem Liebesdreieck für Aufsehen. Denn er hatte nicht nur an Melissa Damilia (29), die ebenfalls in der VIP–Ausgabe dabei ist, sondern auch an Dijana Cvijetic Interesse. Melissa verliess die Liebesinsel letztendlich freiwillig und als Single. Danilo erklärte danach im RTL–Interview: «Ich hatte viele schöne Momente mit Melissa. Als Dijana reinkam, hat mir mein Gefühl dann allerdings nochmal bestätigt, wo ich hingehöre. Jeder hat es verdient, glücklich zu sein und mit mir hat Melissa es leider etwas schwer gehabt.»