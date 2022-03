Löwe Carsten Maschmeyer: «Das ist die Rezeptur eines Gründers»

Diese Staffel ist Sarna Röser als Gast-Investorin mit dabei. Was bringt sie mit als Löwin und was schätzen Sie an ihr besonders?

Maschmeyer: Sarna ist ein gutes Vorbild für viele junge Menschen und sie bringt alles mit, was eine Löwin in dieser Sendung braucht: Investorenerfahrung, positive Geisteshaltung und unternehmerische Expertise. Sie weiss genau, was sie will - das schätze ich sehr. Sie ist Nachfolgerin eines in dritter Generation geführten Familienunternehmens und hat Gründertum von Kindesbeinen an aktiv erlebt. Perfekt, um uns als Löwin einmal zu verstärken.