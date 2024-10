Luca Hänni wird 30: Seine Tochter hat ihn entschleunigt

Moderationsjobs und Live–Podcast

Und auch beruflich steht einiges an: Vor Kurzem hat der bald 30–Jährige seinen neuen Song «Love Me Better» veröffentlicht. Ab dem 19. Oktober moderiert er mit seiner Ehefrau die Live–Show «YOUNG ARTISTS – Best of Switzerland», ab dem Frühjahr wird er zudem als neuer Moderator der KiKa–Musikshow «Dein Song» zu sehen sein. Zusammen mit seiner Liebsten führt der Musiker auch den Podcast «Don't Worry, Be Hänni», mit dem sie im kommenden Jahr auch vor Publikum auftreten. Die Premiere soll am 6. Januar 2025 in Basel erfolgen.