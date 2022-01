Lucas Cordalis reist «niedergeschlagen» aus Südafrika ab

Lucas Cordalis sieht Entscheidung ein

Die Entscheidung der Verantwortlichen teilt Lucas Cordalis. Auch wenn er gerne weitergekämpft hätte. Es wäre aber egoistisch von ihm, die Mitcamper zu gefährden. «Das könnte ich mir nie verzeihen». Auch Fairness-Gründe spielten in die Entscheidung mit ein, erklärte Cordalis zuvor in einer Botschaft. «Man kann bei einem Marathon auch nicht in der Mitte einsteigen. Wenn, von Anfang, oder gar nicht.»