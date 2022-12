Lucie-Ziegler-Darstellerin Julia Wiedemann verlässt «Alles was zählt»

Für Lucie geht es nach New York

Am 2. Januar 2023 (Folge 4.103) wird Julia Wiedemann das letzte Mal in ihrer Rolle zu sehen sein. Lucie hat ein Stipendium an der Business School in New York angeboten bekommen und wird die Chance ergreifen. «Ich freue mich auf neue Rollen und bleibe der Schauspielerei treu, denn da gibt es immer genug zu tun und zu arbeiten», sagt Wiedemann zu ihrem Abschied. Sie blicke auf eine tolle Zeit bei «AWZ» zurück und nehme «viel Erfahrung fürs Leben, Schauspielpraxis, gute Freunde, ein anderes Selbstbewusstsein und ein sehr gutes Kurzzeit-Gedächtnis wegen des ganzen Textlernens» mit.