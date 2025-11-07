Lucy Diakovska: So schwierig war der Start mit Freundin Yasi

Genau in dieser Zeit kamen sich die beiden Frauen näher. Sie sei «empfänglich» gewesen für Eigenschaften ihrer neuen Partnerin: «Für ihre Stille, für ihre Weisheit, für ihre Weltoffenheit. Und dafür, dass sie meine Unzufriedenheit einfach angenommen hat. Ohne Wenn und Aber in diesem Moment.» Deswegen ist sie sich sicher: «Wenn dich jemand einfach so ganz toll und besonders und wertvoll findet, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.»