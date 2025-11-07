Lucy Diakovska: So schwierig war der Start mit Freundin Yasi

Lucy Diakovska (49) strahlt vor Glück. Ende Oktober hat die 49–Jährige ihre Beziehung zu Yasi Hofer (33) öffentlich gemacht. Jetzt schwärmte sie gegenüber RTL von ihrer neuen Liebe. Doch der Weg zur gemeinsamen Zukunft begann in einer Phase, die alles andere als glamourös war.
Kennengelernt in der Krise
Mit einem romantischen Liebesbrief auf Social Media machte die «No Angels»–Sängerin ihre Liebe publik. Die 33–jährige Yasi Hofer ist Gitarristin und Sängerin, die sowohl mit den «No Angels» als auch mit Helene Fischer (41) auf der Bühne stand. In ihrem emotionalen Post beschrieb Lucy ihre Partnerin als jemanden, der «wie ein Blitz» in ihr Leben gekommen sei – «unerwartet, ehrlich, bedeutend».
Bei einem Event in Berlin sprach die Dschungelkönigin von 2024 jetzt offen über den ungewöhnlichen Beginn ihrer Beziehung. Es war demnach keine Love–Story wie aus dem Bilderbuch. Im Gegenteil: Diakovska lernte Hofer in einer «schweren Phase» ihres Lebens kennen, wie sie RTL erzählt. «Ich hatte Bronchitis, und ich sah alles andere als schön aus. Ich musste irgendwie unsere Shows durchboxen von der Band.»
Genau in dieser Zeit kamen sich die beiden Frauen näher. Sie sei «empfänglich» gewesen für Eigenschaften ihrer neuen Partnerin: «Für ihre Stille, für ihre Weisheit, für ihre Weltoffenheit. Und dafür, dass sie meine Unzufriedenheit einfach angenommen hat. Ohne Wenn und Aber in diesem Moment.» Deswegen ist sie sich sicher: «Wenn dich jemand einfach so ganz toll und besonders und wertvoll findet, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.»
Getragen auf Händen
Jetzt fühle sie sich von Hofer «auf Händen getragen, und das habe ich auch nie in meinem Leben erlebt». Für die Sängerin war es zudem genau der richtige Zeitpunkt, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Hofers Geburtstag bot den perfekten Anlass, der Welt von ihrer grossen Liebe zu erzählen.
«Sie ist so ein unglaublich toller Mensch, der so viel im Leben verdient. Und es gibt viele Menschen, die sie kennen, aber die wissen all diese wunderschönen Eigenschaften nicht, die sie trägt. Und durch diese Eigenschaften macht sie auch die Welt ein bisschen besser. Und ich hatte das wirklich grosse Bedürfnis, das auch für sie so auszusprechen», so Diakovska.