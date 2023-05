Lucy Hellenbrecht: «Als würde meine Vergangenheit mehr Sinn ergeben»

Wie hat Sie die geschlechtsangleichende Operation verändert?

Hellenbrecht: Die Operationen waren wirklich das, was ich brauchte, um richtig glücklich zu werden. Das ist nicht bei jeder Transperson so, aber mir war schon direkt am Anfang meiner Transition klar, dass ich die Geschlechtsangleichung machen werde. Ich habe mich in meinem alten Körper einfach absolut nicht wohlgefühlt und die Operationen haben mein Leben so sorglos gemacht. Ich denke gar nicht mehr täglich darüber nach, dass ich Trans bin, weil ich einfach als Frau lebe.