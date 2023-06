Luftiges Vergnügen: Kim Kardashian gehört zum "Mile High Club"

Privatjet für 150 Millionen

In Kim Kardashians Privatjet, den sich die Unternehmerin angeblich für 150 Millionen Dollar (etwa 136 Millionen Euro) angeschafft hat, scheinen unterdessen selbst für Familienmitglieder strikte Regeln zu gelten. In der Show "The Kardashians" erklärte sie US-Medienberichten zufolge ihrer Schwester Kendall Jenner (27) einmal, dass diese sich nicht vor einem Flug mit dem Jet noch eine Selbstbräuner-Behandlung gönnen könne. Sie wolle keinen Selbstbräuner auf ihren Kaschmirsitzen, so Kardashian. Ebenfalls in der TV-Show soll die 42-Jährige bereits erklärt haben, dass sie keine Strassenschuhe in ihrem Flugzeug dulde. Dafür erlaubte sie ihrer Tochter North (10) aber offenbar, mit ihren Freunden dort eine Party zu feiern.