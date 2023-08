Luis Rubiales: Spaniens Verbandspräsident nach Kuss-Eklat suspendiert

Nun also doch: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales (46) vorerst «von allen Fussball bezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert», zitiert «Sky News». Die Suspendierung trete mit sofortiger Wirkung (26. August) in Kraft und betrage zunächst 90 Tage. In dieser Zeit wolle man die potenziellen weiteren disziplinarischen Schritte gegen Rubiales prüfen.