Luise Bähr deutet Liebes-Comeback in neuer «Bergretter»-Staffel an

In den vergangenen zehn Jahren haben Sie sicher sehr viel über die Bergrettung gelernt. Könnten Sie sich auch im echten Leben vorstellen, Bergretterin zu sein?

Bähr: Absolut. Wir haben vor ein paar Jahren den Ehrenbergretter–Titel überreicht bekommen – was sehr schön ist – mit einem kleinen Abzeichen. Wer das trägt, ist dazu verpflichtet zu helfen. Bei mir sind es zwei Dinge: Zum einen spiele ich ja eine Notärztin und bin froh, dass mir dadurch das kleine Erste–Hilfe–ABC so geläufig ist, dass ich im Notfall auch wirklich helfen könnte. Das sollte jeder regelmässig auffrischen. Das andere, was ich von den Bergrettern gelernt habe, ist, immer die Ruhe zu bewahren und besonnen zu bleiben. Gerade in extremen oder gefährlichen Situationen ist das das Wichtigste. Für den Film erzählen wir immer ein hohes Tempo, um die Spannung zu steigern. Aber in der Realität sind die Bergretter in solchen Situationen ganz ruhig. Das habe ich mir abgeguckt und fürs Leben mitgenommen.