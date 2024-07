Lukas Märtens: Nach Gold ging es für den Schwimmstar ins Bett

Nach der Siegerehrung machte er auch keinen Abstecher mehr ins Deutsche Haus, wo Medaillengewinner sich oft für ihre Leistung von ihren Landsleuten noch am Abend feiern lassen. Für Mertens ging es aber am Samstag direkt nach Hause und ins Bett. Die grosse Party muss somit noch für ihn warten: «Das ist natürlich hammerhart, aber das habe ich die letzten Jahre geübt», sagte Mertens nach seinem Triumph. Deswegen hiesse es jetzt für ihn: «Jede Minute nutzen für die Regeneration. Denn ich glaube, ich habe noch die ein oder andere Chance auf Edelmetall.» Gleich am Sonntagmorgen geht es für Märtens mit den Vorläufen über 200 Meter Freistil weiter.