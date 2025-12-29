Lukas Podolski trauert mit rührenden Worten um seine Oma

Lukas Podolski (40) trauert um seine Grossmutter Helene, die ihn seit seiner Kindheit begleitet hat. Auf Instagram teilte der frühere Fussball–Nationalspieler am Montag mehrere private Aufnahmen, die ihn gemeinsam mit seiner Oma zeigen, darunter auch Bilder mit seinen Töchtern, die ihre Urgrossmutter liebevoll umarmen.
In seiner Botschaft macht Podolski deutlich, welch zentrale Rolle Helene in seinem Leben spielte. «Du warst wie eine zweite Mutter für mich, als ich aufwuchs – immer hast du über mich gewacht, mich immer beschützt», schrieb er. Seine Grossmutter habe entscheidenden Anteil daran gehabt, dass die Familie nach Deutschland kam und ihm damit die Grundlage für seinen späteren Lebensweg geschaffen hat.
Werte fürs Leben
Die Lehren seiner Oma trägt der Weltmeister von 2014 bis heute mit sich. «Ich habe so viel von dir gelernt, Lektionen, die ich jeden Tag mit mir trage. Ich werde fortführen, was du mir beigebracht hast. Das verspreche ich». Den Abschied schloss er mit den Worten: «Du wirst für immer in meinem Herzen leben. Ruhe in Frieden.» Wie alt seine Grossmutter wurde, liess Podolski offen.
Geboren wurde der Stürmer 1985 im polnischen Gliwice. Bereits als Zweijähriger kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Die Umsiedlung erfolgte 1987 im Zuge des Spätaussiedlernachzugs aus Oberschlesien. Die Familie liess sich in Bergheim bei Köln nieder, wo Helene mit ihrem Ehemann Josef bereits lebte. Von dort aus startete Podolskis fussballerische Laufbahn: Mit zehn Jahren wechselte er in die Jugend des 1. FC Köln.
Enge Bindung zu beiden Omas
Wie eng die Bindung zu seinen Grossmüttern war, betonte Podolski immer wieder öffentlich. Nach dem WM–Triumph 2014 in Brasilien veröffentlichte er ein Foto, das ihn gemeinsam mit beiden Grossmüttern und seiner Goldmedaille zeigte. Bereits vor sechs Jahren hatte Podolski den Tod seiner anderen Grossmutter Zofia öffentlich gemacht und ihr ebenfalls mit einem Instagram–Beitrag gedacht.