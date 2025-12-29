Lukas Podolski trauert mit rührenden Worten um seine Oma

In seiner Botschaft macht Podolski deutlich, welch zentrale Rolle Helene in seinem Leben spielte. «Du warst wie eine zweite Mutter für mich, als ich aufwuchs – immer hast du über mich gewacht, mich immer beschützt», schrieb er. Seine Grossmutter habe entscheidenden Anteil daran gehabt, dass die Familie nach Deutschland kam und ihm damit die Grundlage für seinen späteren Lebensweg geschaffen hat.