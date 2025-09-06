Lukas Podolski umgarnt Helene Fischer für sein Festival

Was als Experiment begann, ist längst zu einem der bedeutendsten Musik–Events des Landes geworden. Das «Glücksgefühle»–Festival, das Podolski mit Manager Markus Krampe ins Leben rief, lockt mittlerweile rund 200.000 Menschen nach Baden–Württemberg. Vom 11. bis 14. September 2025 verwandelt sich der Hockenheimring erneut in eine gigantische Party–Meile. «Ich bin sehr stolz darauf, was wir dort mit viel harter Arbeit aufgebaut haben», erklärt Podolski seine Motivation, «ein Festival, das für jeden etwas bietet.»