Lukas Podolski: Vorzeitiges Abschiedsspiel auf ProSieben zu sehen

Lukas Podolski (39) möchte sich noch während seiner aktiven Fussballlaufbahn bei seinen Fans, Weggefährten und vor allem seinem Heimatverein, dem 1. FC Köln, bedanken. Am 10. Oktober wird der Fussballprofi mit einem besonderen Spiel geehrt, das ProSieben live überträgt. Laut Pressemitteilung des Senders wird die exklusive Partie mit dem Titel «Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess» im RheinEnergieSTADION in Köln stattfinden.