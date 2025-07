Luke Evans möchte «in den nächsten fünf Jahren» Vater werden

Sein Fünf–Jahres–Plan

«Ich möchte unbedingt Kinder haben und hoffe, dass ich in den nächsten fünf Jahren dazu komme, sei es durch Adoption oder Leihmutterschaft», zitiert das US–Magazin den Schauspieler aus dessen Memoiren «Boy from the Valleys: My Unexpected Journey». Er habe zwar immer gedacht, er würde «ein junger Vater» sein, doch bisher sei er nicht bereit gewesen, die Vaterrolle zu übernehmen. «Mir ist jetzt klar geworden, dass ich erst einmal meinen eigenen Weg finden und meinen eigenen Weg gehen muss, bevor ich einen Gang zurückschalten und mein Leben ändern kann, um mich auf meine Kinder zu konzentrieren.»