Luke Mockridge feiert kleines Comeback bei Sat.1

Im November wurde bekannt, dass Sat.1 die Sendung «Catch!» ohne Mockridge 2022 fortsetzen wird. Melissa Khalaj (33) übernahm zudem seine Moderation der Sat.1-Musiksendung «All Together Now». Einen Tag vor Weihnachten kündigte Luke Mockridge seinen Followerinnen und Followern auf Instagram seine Tour «A Way Back to Luckyland» und damit zumindest sein Bühnen-Comeback an, das dieses Jahr stattfand.