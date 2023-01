«Das hat mich richtig fertig gemacht»

In «Die besten Comedians Deutschlands» sagte er unter anderem: «Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder hier auf einer Bühne zu stehen» - und fügte hinzu: «Vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal auf einer Bühne stehe.» Der Shitstorm «war schon ein krasses Ding. Das hat mich richtig fertig gemacht», so der Comedian. «Das passiert so, und du guckst dabei zu, wie deine ganze Welt auf einmal in Flammen steht. (...)»