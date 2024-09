Luke Mockridge: Sechs Auftritte seiner Comedy-Tour abgesagt

Für den Komiker Luke Mockridge (35) ziehen seine geschmacklosen Witze über die Paralympics immer mehr Konsequenzen nach sich. Nachdem sein neues Sat.1–Comedyformat vom Sender gestrichen worden ist, sind auch ganze sechs Auftritte seiner geplanten «Luke Mockridge – Funny Times»–Tour abgesagt worden. Nicht stattfinden werden demnach Comedy–Performances am 14. September in Mainz, am 15. und 16. Oktober in Bonn, am 17. Oktober in Siegen sowie am 25. und 26. Oktober in Gelsenkirchen.