Luke Mockridge wurde zwangseingewiesen

Umfeld zog Reissleine: Drei Monate in der Klinik

Irgendwann zog sein Umfeld dann die Reissleine. «Ich bin dann zwangseingewiesen worden und habe drei Monate in der Klinik verbracht», so Mockridge weiter. «Du kommst in einen geschützten Raum, weil das alles dann sehr konkret ... und in einen Bereich ging, in dem ich geschützt werden musste», erzählt der Comedian. Wer genau ihn einwies, verriet er nicht.