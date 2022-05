Luna Schweiger an ihren verstorbenen Ex: «Werde dich für immer lieben»

Die beiden waren über zwei Jahre zusammen. «Alles Gute zum Geburtstag schöner Junge, wir vermissen dich so sehr, jeden einzelnen Tag», schreibt Luna dem Verstorbenen, der am Dienstag ein Viertel Jahrhundert alt geworden wäre. «Ich werde niemals all die Erinnerungen vergessen, die wir gemeinsam geschaffen haben - von dem Moment an, als du in mein Leben gekommen bist, bis zu den letzten Worten, die du mir gesagt hast.»