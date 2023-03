«Es lag am Zeitmangel»

Beide hätten einfach wenig Zeit für eine Beziehung. «Ich bin viel unterwegs und er hat viel zu tun mit seinem Start-up. Es lag eigentlich am Zeitmangel, obwohl wir sogar beide in Hamburg wohnen», sagte Schweiger. Trotz Trennung deutete die Schauspielerin aber auch an: «Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Liebes-Comeback. »