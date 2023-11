Luna Schweiger über Papa Til: «Ich bin weiterhin stolz auf ihn»

Die Schauspielerin Luna Schweiger (26) hat erstmals offen über die belastende Situation im Zusammenhang mit der negativen Berichterstattung über ihren Vater Til Schweiger (59) gesprochen. Im Interview mit dem Sender RTL gab die 26–Jährige in Dubai zu verstehen, dass das alles nicht spurlos an ihr vorbeiging: «Es ist sehr belastend, weil es auch sehr einseitig ist.» In ihren Augen gebe es immer zwei Seiten einer Geschichte.