Luna und Emma Schweiger spielen neben Vater Til in «Manta, Manta 2»

«Vielleicht weil Uschi und Bertie jetzt Kinder haben», spekuliert Schweiger. «Ich weiss es aber nicht, da ich das Drehbuch nicht kenne.» Die Dreharbeiten sollen wohl in diesem Sommer stattfinden. Ob in «Keinohrhasen», «Zweiohrküken», «Honig im Kopf» oder «Kokowääh»: Für beide Töchter ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihrem Vater vor der Kamera stehen. Emma dreht zudem aktuell mit Til für den Film «Das Beste kommt noch» in Dubai.