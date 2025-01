Lungenentzündung: Pamela Reif startet krank ins neue Jahr

Pamela Reif trainiert gerade nur atmen

«Es begann mit einer Woche Grippe, Fieber, nicht essen können, Übelkeit, Schwindel. Körperschmerzen, etc.», berichtete sie ihren 9,1 Millionen Followern am Neujahrstag auf Instagram. Das Ganze gipfelte schliesslich in einer «ziemlich heftigen Lungenentzündung», so Reif weiter. Dabei habe sie auch ihre Stimme verloren. «Ich kann nur flüstern.» Das einzige, was die sonst so aktive Fitness–Influencerin derzeit trainiere, sei atmen.