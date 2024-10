Im Oktober 2023 erstmals gesichtet

Lupita Nyong'o: Romanze mit Joshua Jackson offenbar Geschichte

Lupita Nyong'o schwärmt in einem Interview über ihre Katze und deutet dabei an, dass es derzeit nur ihr Haustier und keinen Mann in ihrem Leben gibt. Joshua Jackson, mit dem sie zuletzt in Verbindung gebracht wurde, wurde derweil bereits mit einer anderen Frau an seiner Seite gesichtet.