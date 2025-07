Lupita Nyong'o spricht offen über ihre Erkrankung

Mit ihrem Post will Lupita Nyong‹o im Rahmen des «Fibroid Awareness Month» Aufmerksamkeit auf das Thema lenken: Uterusmyome sind gutartige Myome, die in oder an der Gebärmutter wachsen. Während manche Betroffene keine oder nur milde Symptome verspüren, leiden andere – wie Nyong›o – unter starken Schmerzen, übermässigen Blutungen, chronischer Erschöpfung oder einem enormen Druckgefühl im Unterbauch. Laut Nyong'o sind Schwarze Frauen öfter betroffen als Weisse.