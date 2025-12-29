Lust auf den Veganuary? Diese Rezepte sind perfekt für unterwegs

Der Januar steht vor der Tür – der perfekte Startschuss für den «Veganuary». Schauspieler und Sänger Oli.P (47) weiss genau, wie der Wandel funktioniert: Er entschied sich an einem «Tag X» gemeinsam mit seiner Ehefrau spontan für ein veganes Leben – aus Liebe zum Tier und für mehr Energie. Dabei geht es ihm nicht um Verzicht, sondern um Verantwortung und bewussten Genuss. Hier gibt es drei Rezepte aus seinem neuen Kochbuch «Vegan Meal Prep» (ZS Verlag), die beweisen, wie einfach und vielfältig die vegane Küche sein kann – ganz egal, ob du schon Profi bist oder einfach nur neugierig.