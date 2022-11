«Luther»: Das müssen Fans über den Film mit Idris Elba wissen

Für die Dreharbeiten zu dem Film unter der Regie von Jamie Payne standen wesentlich mehr Mittel zur Verfügung. Darin sieht Elba zwar eine Gefahr, verspricht aber, dass man den Wurzeln der Serie treu bleiben wird. «Es ist wirklich gefährlich, wenn man vom Fernsehen zum Film expandiert, viel Geld in die Hand zu nehmen und in diesem Moment die Eigenschaften der Serie zu verändern», erklärt er. Trotz grösseren Budgets habe er sicherstellen wollen, dass man «die Parameter von Luther» nicht zu sehr verzerre. «Wir verstärken die Action und die Einsätze», kündigte er an. Aber Elemente wie der «Mann-unter-dem-Bett-Moment» würden weiter ihren Platz haben, versicherte Elba.