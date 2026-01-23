Luxemburgs Royals treffen sich mit Papst Leo XIV.

Ein Hauch von Luxemburg im Apostolischen Palast: Grossherzog Guillaume (44) und Grossherzogin Stéphanie (41) sind für eine offizielle Audienz mit Papst Leo XIV. (70) nach Rom gereist. Doch die Hauptrolle bei diesem Staatsbesuch am Freitag spielten zwei ganz kleine Gäste: Die Söhne des Paares, Prinz Charles (5) und Prinz François (2), begleiteten ihre Eltern in die heiligen Hallen und sorgten für herzerwärmende Momente.
Das Paar wurde von hohen Vertretern des Vatikans feierlich begrüsst. Während Guillaume und Stéphanie routiniert über den roten Teppich schritten, folgten die beiden Prinzen sichtlich beeindruckt von der prunkvollen Kulisse. Besonders Grossherzogin Stéphanie stach mit ihrer Kleiderwahl heraus: Die 41–Jährige schritt ganz in Weiss gekleidet zur Audienz – ein Look, der ihre tiefe Verbundenheit zum katholischen Glauben unterstreicht.
Besonderes Privileg für Stéphanie
Das «Privilège du Blanc» ist ein seltenes diplomatisches Privileg, das ausschliesslich katholischen Königinnen und Prinzessinnen bei einer Audienz mit dem Papst vorbehalten ist. Alle anderen Frauen müssen nach dem strengen Vatikan–Protokoll üblicherweise Schwarz und Schleier tragen.
Im Moment der Begegnung mit Papst Leo zeigte sich die kindliche Unbeschwertheit der jungen Royals. Während der kleine François bei der Begrüssung des Kirchenoberhaupts kurzzeitig von Schüchternheit übermannt wurde, war Papa Guillaume sofort zur Stelle, um seinem jüngsten Sohn Halt zu geben.
Beim anschliessenden Gruppenfoto bewiesen die Brüder ihre unterschiedlichen Charaktere: Prinz Charles posierte wie ein Profi vor seiner Mutter und schenkte der Kamera ein fröhliches Lächeln, Prinz François blickte an der Hand seines Vaters hingegen gedankenverloren in die Ferne.
Letzter Vatikan–Besuch noch mit Franziskus
Zuletzt waren Guillaume und Stéphanie im September 2024 gemeinsam mit der gesamten grossherzoglichen Familie im Vatikan zu Gast. Damals empfing der im April 2025 verstorbene Papst Franziskus (1936–2025) das Haus Luxemburg–Nassau rund um Grossherzog Henri (70) und Grossherzogin Maria Teresa (69) zu einer privaten Audienz. Nur kurze Zeit später folgte ein historischer Gegenbesuch, als Franziskus selbst nach Luxemburg reiste.
Grossherzog Guillaume übernahm den luxemburgischen Thron im Oktober 2025 von seinem Vater. Er ist seitdem das Staatsoberhaupt des Grossherzogtums Luxemburg.