Luxemburgs Royals treffen sich mit Papst Leo XIV.

Ein Hauch von Luxemburg im Apostolischen Palast: Grossherzog Guillaume (44) und Grossherzogin Stéphanie (41) sind für eine offizielle Audienz mit Papst Leo XIV. (70) nach Rom gereist. Doch die Hauptrolle bei diesem Staatsbesuch am Freitag spielten zwei ganz kleine Gäste: Die Söhne des Paares, Prinz Charles (5) und Prinz François (2), begleiteten ihre Eltern in die heiligen Hallen und sorgten für herzerwärmende Momente.