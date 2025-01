M. Night Shyamalan vor Gericht: Ist die Serie «Servant» geklaut?

81 Millionen Dollar für einen unbekannten Film?

Die Regisseurin Francesca Gregorini (56) behauptet laut eines Berichts des Branchenmagazins «Variety», dass Shyamalan und Apple sich an Schlüsselelementen ihres Films «The Truth About Emanuel» bedient haben sollen. Sie fordere deshalb eine Zahlung in Höhe von 81 Millionen US–Dollar. Der Anwalt Gregorinis habe den Geschworenen während seines Eröffnungsplädoyers im kalifornischen Riverside Ausschnitte aus beiden Produktionen gezeigt. «Dies ist ein einfacher Fall», habe er erklärt: «Ohne ‹Emanuel› gäbe es kein ‹Servant›.»