Nur «Avatar: The Way of Water» verbuchte vergangenes Wochenende mit knapp 45 Millionen US-Dollar ein höheres Einspielergebnis in den USA. Das Epos von Regisseur James Cameron (68) belegt mit weltweit über 1,7 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen Platz sieben der erfolgreichsten Filme aller Zeiten (Stand Montagmittag).