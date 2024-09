Macaulay Culkin geht mit «Kevin - Allein zu Haus» auf Tour

Auf der Veranstaltungs–Website von «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» heisst es: «Erleben Sie die kultigen Szenen und herzerwärmenden Momente aus 'Kevin – Allein zu Haus» noch einmal auf der grossen Leinwand, und tauchen Sie dann mit Macaulay Culkin selbst in die Geschichten und Einblicke hinter den Kulissen ein.« Weiter verspricht das Event, »mehr über seine Erfahrungen am Set, seine schönsten Erinnerungen an die Dreharbeiten und seine Meinung dazu, warum dieser Film zu einem so beliebten Ferienklassiker geworden ist", zu erfahren.